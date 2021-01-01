الصحة: تسجيل 16 حالة وفاة و1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 وفاة و1899 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2117 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (7)، نابلس (4)، أريحا والأغوار (3)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (44)، ضواحي القدس (32)، سلفيت (41)، طولكرم (73)، جنين (101)، أريحا والأغوار (31)، نابلس (143)، رام الله والبيرة (93)، طوباس (8)، الخليل (37)، بيت لحم (16)، قطاع غزة (1280)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 9681 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (70)، ضواحي القدس (2)، سلفيت (57)، طولكرم (152)، جنين (97)، أريحا والأغوار (5)، نابلس (309)، رام الله والبيرة (71)، طوباس (22)، الخليل (21)، بيت لحم (6)، قطاع غزة (1305).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 209 مصابين، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,333,045، بينهم 633,761 تلقوا الجرعتين من اللقاح.