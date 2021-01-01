بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة اليوم الأربعاء آلية وأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس

وأضافت بأن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة إضافة للحافلة الخامسة والسادسة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/31)

ودعت داخلية غزة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.

وطالبت داخلية غزة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات ، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط كشف (2021/31):