أبو كشك: لقاء الرئيس برؤساء الجامعات اتسم بالصراحة

رام الله / سما /

قال رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، إن لقاء الرئيس محمود عباس أمس برؤساء الجامعات اتسم بالصراحة والدفء، واستمع سيادته برحابة صدر واهتمام القائد الجامع الذي يشارك مختلف القطاعات بصنع القرار السياسي.

وأكد أبو كشك في حديث إذاعية، اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية التي تشكل ذخراً فكرياً وثقافياً وعلمياً، دليل على حرص الرئيس لتضمين الرأي الاكاديمي لعملية صنع القرار لتشكل فلسطين نموذجا في الحرية الفكرية ومثالاً على الابداع والابتكار.

وشدّد على أهمية دعم الرئيس لكافات القطاعات الأكاديمية ومشاركة الجامعات على المستوى الدولي والعربي لتتبوأ المراكز الهامة في كافة المجالات.