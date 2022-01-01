منتخبنا الوطني للسيدات ينهي تحضيراته لمواجهة ماليزيا في التصفيات الآسيوية

رام الله / سما /

أنهى منتخبنا الوطني للسيدات تدريباته لمواجهة نظيره الماليزي الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف على استاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا للسيدات 2022. وأجرى منتخبنا الوطني للسيدات بقيادة المدير الفني سيمون خير، تدريبه الرئيسي عصر الثلاثاء على استاد فيصل، والذي ركز خلاله على الجانبين الفني والتكتيكي، لينهي تحضيراته لافتتاح مبارياته في هذه المجموعة.



وتستضيف فلسطين مباريات هذه المجموعة خلال الفترة من 19 إلى 25 أيلول، بمشاركة منتخبات تايلاند وماليزيا إضافة إلى منتخبنا الوطني للسيدات المُضيف. وتتصدر تايلاند جدول ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تغلبها في الجولة الأولى على ماليزيا بنتيجة 4-0.



وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة المقررة يوم السبت القادم لقاء منتخبنا أمام نظيره التايلاندي، حيث يتأهل إلى النهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني بالتصفيات، لمرافقة منتخبات اليابان وأستراليا والصين التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند مُضيفة بطولة كأس آسيا للسيدات 2022.