المجمع الإسلاميّ يحتفل بلقب بطل الدوري الممتاز لكرة الطاولة

غزة / سما /

احتفل نادي المجمع الإسلامي بتتويج فريقه بلقب الدوري العام الممتاز للموسم 2021، وتربعه على عرش اللعبة منذ 45 عاماً، بقيادة نجم الثمانينيات أكرم العقيلي، وذلك في الاحتفال المقام على ملعبه المعشب، بحضور الشخصيات الاعتباريّة والرياضيّة، يتقدمها عبد السلام هنيّة مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومحمد الجماصي أحد القيادات المؤسسة، ورئيس اتحاد كرة الطاولة محمد الدلو، وعبد الغني ياسين نجل الشيخ القائد الشهيد أحمد ياسين. وقال هنيّة إنّ نادي المجمع الإسلامي محطة مضيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني منذ تأسيسه عام 1976 على يد الشيخ الشهيد أحمد ياسين، من خلال احتضان ورعاية الشباب والأشبال وتقديم البرامج الاجتماعية والثقافيّة والتعليميّة والرياضيّة، وإنّه يتزعم اللعبة من خلال النجوم الذين تعاقبوا على النادي، ونجاح إدارة النادي في الحفاظ على الصدارة وتحقيق البطولات على مدار الأعوام الماضية.



ونقل تحيات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور إسماعيل هنيه وقدم مكافأة بألفي ولار، ومكافأة المجلس الأعلى بقيمة ألف دولار. وتحدث الجماصي، عن تاريخ النادي وأبطاله، وأشاد بما يقدمه هنيّة من جهد كبير لدعم الرياضة والحفاظ على الوحدة الوطنية في القطاع الرياضي.



بدوره، إيهاب كحيل عضو إدارة النادي أكد أن النادي يحافظ على بطولات اللعبة، ويحتضن الشباب والناشئين في كلِّ اللعبة، واحتل المركز الرابع في كرة القدم. ثم كرَّم الحضور الفريق الفائز الذي يضم عبد الله السقا وحسام الباز ويسري أبو سيف ونائل سمارة ومحمود اقطيفان، وتسلم اللاعبون درع الدوري ومكافأة مالية بقيمة ألف دولار، وجرى تكريم هنيّة واتحاد الطاولة وعائلة الشيخ الشهيد أحمد ياسين مؤسس النادي.