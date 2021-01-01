الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية في تموز المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات انخفضت خلال شهر تموز/ يوليو من عام 2021، بنسبة 13%، مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 12% مقارنة مع شهر تموز/ يوليو عام 2020، وبلغت قيمتها 109 ملايين دولار أميركي.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 93% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تموز من عام 2021. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية: انخفضت الواردات خلال شهر تموز من عام 2021 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 20% مقارنة مع شهر تموز من عام 2020، وبلغت قيمتها 506 ملايين دولار أميركي.

وسجلت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز 2021 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2021، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة: أما الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر تموز من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع شهر تموز من عام 2020، وبلغت قيمة العجز 397 مليون دولار أميركي.