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نتنياهو: بينيت تأخر في إحضار اللقاحات التي دفعنا ثمنها مقدما

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: بينيت تأخر في إحضار اللقاحات التي دفعنا ثمنها مقدما



القدس المحتلة / سما /

​هاجم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية في مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

 
وكتب نتنياهو على تويتر "ما كان يجب أن نصل إلى هذا التقصير، تأخر بينيت قرابة شهرين في إحضار اللقاحات التي طلبناها ودفعنا ثمنها مقدما، ونتيجة لذلك، انتشر المرض وتوفي أكثر من 1000 شخص".
 
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت صباح اليوم تسجيل 15 حالة وفاة و4800 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.
 
وبحسب الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1،244،580، من بينهم 74898 حالة نشطة، بينها 723 حالة خطيرة، منهم 251 حالة حرجة و172 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الوفيات 7582.

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