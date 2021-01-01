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"وقت استعادة الجنود قد حان"

قناة عبرية: مصر تلقت رسائل "مفاجئة وغير مسبوقة" من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: مصر تلقت رسائل "مفاجئة وغير مسبوقة" من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية نقلًا عن مصادر مصرية رفيعة، أن مصر تلقت رسائل وصفتها بالمفاجئة وغير مسبوقة من إسرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

 
وأضافت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفيًا بإمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف صفقة تبادل الأسرى بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس، مؤكدة أن "وقت استعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم قد حان فعلًا" وفق ما جاء في المكالمة.
 
وفي سياق متصل، قال مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين: إن اتصالات الحركة من عدة جهات حول صفقة التبادل لم تنقطع منذ سبع سنوات.
 
واوضح جبارين أن مطالب الحركة واضحة للوسطاء ولإسرائيل، وإذا أرادت الأخيرة أن تكون هناك صفقة ستكون من الغد.
 
وأشار إلى أن حركته لا يمكن أن تتنازل عن إطلاق سراح الأسرى من ذوي الأحكام العالية والمحتجزين منذ أكثر من أربعين عامًا.

#صفقة تبادل الأسرى #اسرائيل #حماس #مصر

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