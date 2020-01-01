موعد الظهور الأول لفاتي مع برشلونة

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن موعد الظهور الأول لأنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الأشهر الماضية.

وتعرض فاتي للإصابة خلال مباراة ريال بيتيس في "الليغا" الموسم الماضي، وتحديدا في شهر نوفمبر 2020، ومن وقتها لم يخض أي مباراة مع الفريق "الكتالوني"، حيث خضع لثلاث عمليات جراحية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب لن يسافر مع الفريق إلى قادش الخميس، وسيظهر لأول مرة أمام ليفانتي يوم الأحد المقبل، على ملعب "كامب نو".

وأشارت "سبورت", إلى أن فاتي كان من المفترض أن يكون بصحبة الفريق في مباراة قادش، إلا أن رونالد كومان المدير الفني، يرفض المخاطرة به واستعجال عودته، مع منحه الوقت الكافي، حتى لا تتجدد إصابته.

وتستهدف إدارة برشلونة خلال المرحلة المقبلة، تمديد عقد فاتي, الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، علما أن اللاعب لديه بند في عقده يتيح لبرشلونة تمديده من طرف واحد حتى 2024.