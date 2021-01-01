ليفربول يتجاوز عقبة نورويتش في كأس الرابطة بثلاثية

وكالات / سما /

تمكن فريق ليفربول من تجاوز عقبة نادي نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الثالثة (دور الـ32) من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كارو رود قد بدأ عن طريق النجم الياباني للريدز تاكومي مينامينو في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، عقب وصول الكرة إليه داخل منطقة الجزاء بعد لعبة رأسية من أوريجي حول بها مسار كرة ملعوبة من ركلة ركنية.

وسجل أوريجي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 50 من المُباراة، وذلك بعد استغلاله كرة عرضية ليُحولها إلى هدف بعد تسديدة رأسية مُتقنة أظهر بها قدراته الكبيرة.

قبل أن يُسجل مينامينو الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 90 من اللقاء، وذلك بعد أن نجح في تتويج هجمة رائعة بعد استخلاص الكرة من المُنافس.

وغاب نجوم الخط الأمامي للريدز محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وفضل كلوب التعويل على الثلاثي كايدي جوردون وديفوك أوريجي وتاكومي مينامينو.

ولعب إبراهيما كوناتي وجو جوميز في مركز قلب الدفاع، فيما لعب كونور برادلي وكوستاس تسيميكاس على الجانبين لكسب مزيد من الخبرة.