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رسمياً.. ريال مدريد بدون 6 نجوم أمام ريال مايوركا!

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. ريال مدريد بدون 6 نجوم أمام ريال مايوركا!



وكالات / سما /

يخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم الأربعاء ضد ريال مايوركا، في الأسبوع السادس من الدوري الإسباني، منقوصاً من خدمات ستة نجوم في اللقاء.

وخرج ستة لاعبين من قوام الفريق الأول من قائمة الفريق الملكي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما أعلن الميرينجي بشكل رسمي عن القائمة التي ضمت 23 لاعباً.

وعرفت القائمة غياب كل من دانييل كارفاخال، داني سيبايوس، فيرلان ميندي، توني كروس، جاريث بيل ومارسيلو، كما شهدت عودة المهاجم ماريانو دياز بعد غيابه في الآونة الأخيرة.

وجاءت قائمة الريال لملاقاة مايوركا في سانتياجو بيرنابيو على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، وتوني فويدياس.

في خط الدفاع: إدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ميجيل جوتيريز، وسانتوس.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، لوكاس فاسكيز، إيسكو، إدواردو كامافينجا وأنطونيو بلانكو.

في خط الهجوم: إدين هازارد، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس وماريانو دياز.

#ريال مدريد #مايوركا #الدوري الاسباني

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