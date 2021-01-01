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لويس سواريز يقود أتلتيكو مدريد لفوز مثير على خيتافي

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لويس سواريز يقود أتلتيكو مدريد لفوز مثير على خيتافي



وكالات / سما /

قاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز فريقه أتلتيكو مدريد لفوز شاق ودرامي على حساب خيتافي، مساء أمس الثلاثاء، بهدفين لهدف.

أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، حل ضيفاً ثقيلاً على خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في لقاء برسم مباريات الأسبوع السادس من الليجا.

تقدم أصحاب الأرض بهدف حمل توقيع ستيفن ميتروفيتش عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول على وقع تأخر الروخي بلانكوس بهذا الهدف.

وعقب الاستراحة، عانى خيتافي من نقص عددي بطرد كارليس ألينيا في الدقيقة 74 بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليستغل الأتليتي التفوق العددي ويدرك هدف التعديل عن طريق لويس سواريز بتصويبة رائعة عند الدقيقة 78.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المبدد، كرر سواريز زيارته لشباك أزرق مدريد، من ضربة رأسية، ليوقع على هدف الانتصار لمصلحة فريقه.

وفي ضوء النتيجة يرتفع رصيد الأتليتي للنقطة 14 في صدارة جدول الترتيب مؤقتاً، بفارق نقطة يتيمة عن ريال مدريد الوصيف الذي سيلاقي ريال مايوركا في نفس الجولة، مساء الأربعاء.

وفشل خيتافي بذلك في حصد أي نقطة من أول 6 مباريات، ليقبع في المرتبة التاسعة عشر وقبل الأخيرة من الجدول.

#لويس سواريز #خيتافي #الدوري الاسباني

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