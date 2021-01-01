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ثنائية محرز تمنح مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً في كأس الرابطة

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائية محرز تمنح مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً في كأس الرابطة



وكالات / سما /

ساهمت ثنائية النجم الجزائري الدولي، رياض محرز، في منح فريقه مانشستر سيتي، فوزاً كاسحاً على ضيفه ويكمب وندررز بسداسية لهدف، مساء أمس الثلاثاء، في الدور الثالث كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ضيوف ملعب الاتحاد بدأوا مسلسل الأهداف في اللقاء بهدف عند الدقيقة 22 من توقيع براندون هانلان، لكن رد فعل السيتي لم يتأخر، حيث دون كيفين دي بروين الهدف الأول لأصحاب الأرض عند الدقيقة 29.

ووقع رياض محرز على الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يسجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 45 من تسديدة رائعة.

طوفان السيتي الهجومي استمر ليسفر عن هدف رابع حمل امضاء فيران توريس في الدقيقة 71، قبل أن يكرر رياض محرز زيارته للشباك موقعاً على الهدف الخامس في الدقيقة 83.

ومن تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سجل الشاب كول بالمر هدف فريق الإسباني بيب جوارديولا السادس، على بعد دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

#رياض محرز #كأس الرابطة #مانشستر سيتي

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