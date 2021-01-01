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“التعليم العالي” تدين اعتداء عناصر “حماس” على طلبة وموظفين في جامعة الأزهر

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“التعليم العالي” تدين اعتداء عناصر “حماس” على طلبة وموظفين في جامعة الأزهر



غزة / سما /

 أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتداء مسلحي “حماس” على طلبة وموظفين في جامعة الأزهر في غزة؛ بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وأيضا الاعتداء على أفراد من أمن الجامعة، حاولوا منع هذا الاعتداء على الطلبة والموظفين.

وشدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على أن هذا التصرف يتنافى مع كافة الأعراف والأخلاق، سواءً للشعب الفلسطيني أو على الصعيد العالمي، كون للجامعات حُرمة خاصة، وللطلبة والموظفين الحق في ممارسة نشاطاتهم المشروعة بكل حرية.

وأكدت الوزارة أن الكوفية ستظل رمزا للقضية الفلسطينية وشعبها العظيم الذي ناضل وقدّم التضحيات من أجل الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يعد غريباً عن ثقافة الشعب الفلسطيني وقيمه، وتقديره لرموزه الوطنية.

"وفا"

#التعليم العالي #جامعة الازهر #حماس #غزة #الكوفية

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