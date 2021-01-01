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محام جزائري: وزير مسجون أبلغني بامتلاكه ملياري يورو في بنك سويسري

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محام جزائري: وزير مسجون أبلغني بامتلاكه ملياري يورو في بنك سويسري



وكالات - سما-

قال المحامي والرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان بالجزائر، فاروق قسنطيني، إن وزيرا مسجونا حاليا أبلغه في وقت سابق بامتلاكه ملياري يورو في حساب ببنك سويسري.

وكشف قسنطيني في تصريحات لصحيفة "الخبر" أن "أحد الوزراء المتابعين في قضايا فساد والموجود رهن الحبس، أبلغني قبل عشر سنوات مضت بأن لديه رصيدا في بنك سويسري بقيمة مالية تعادل آنذاك 2 مليار يورو".

ولم يقدم قسنطيني تفاصيل إضافية عن هوية الوزير.

يذكر أن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن قال يوم الخميس إن التسوية الودية بهدف استرجاع الأموال المنهوبة هي آلية أثبتت فعاليتها في العديد من الدول.

وشدد على أن الدولة عازمة على استرجاع أموال الشعب المنهوبة بتجنيد الثقل الدبلوماسي، مؤكدا أنه تم وضع مقاربة شاملة للتكفل بالملف والتنسيق مع الدول التي حولت لها الأموال ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي إطار منظمات دولية متخصصة لتتبع الأملاك وتحديد أماكنها.

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