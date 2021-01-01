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الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في كردلة بالأغوار

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، عمليات تجريف أراضٍ في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن أعمال التجريف تجري لصالح شركة "ميكروت" الإسرائيلية، بغرض إنشاء خزان مياه اسمنتي في المنطقة، بهدف خدمة المستوطنين.

وأوضح رئيس مجلس قروي كردلة غسان فقها، أن عمليات التجريف تجري في الجهة الجنوبية من القرية، حيث يجري التحضير لإنشاء خزان اسمنتي ضخم على مساحة من الأراضي التي يستولي عليها الاحتلال، وهناك تخوفات لدى المواطنين أن يؤدي ذلك للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين في المنطقة، وحرمانهم من دخولها.

#الاحتلال #الأغوار #كردلة

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