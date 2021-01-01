الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3877 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1305 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 159199 إصابة بينها 20796 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 137092 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1311.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 408 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 253.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 391889 شخصًا.