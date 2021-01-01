رام الله / سما /

تصدّر استقبال الرئيس محمود عباس، لرؤساء الجامعات في المحافظات الشمالية والقدس، واستيلاء الاحتلال على 48 ألف و700 دونم في كيسان، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام)، الصادرة اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يستقبل رؤساء الجامعات في المحافظات الشمالية والقدس

الرئيس يعزي نظيره المصري بوفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد طنطاوي

الاحتلال يستولي على 48 ألفا و700 دونم في كيسان ويخطط لإنشاء كنس في المستوطنات

بايدين: دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي الحل الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل

إدانة فلسطينية لـ"هجمة حماس الإلكترونية" ضد الرئيس والقيادة.. سقوط مدو وانهزام داخلي

جامعة الأزهر تستنكر اعتداء "أمن حماس" على موظفيها وطلبتها لاعتمارهم الكوفية

دويكات: المؤسسة الأمنية ملتزمة بكل الاجراءات التي واكبت قضية المرحوم نزار بنات

اشتية: نؤمن بالديمقراطية والشراكة وأن يبقى النظام ممثلاً بالجميع

المالكي يقدم إحاطة لاجتماع وزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في فلسطين

17 وفاة و1977 إصابة بـ"كورونا"

معارضة نواب ديمقراطيين ترجئ مصادقة الكونغرس على مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لإسرائيل

* "القدس":

الرئيس يؤكد أهمية تطوير جودة التعليم وإنشاء صندوق للبحث العملي للوصول للحداثة

الاستيلاء على 48 ألفا و700 دونم من أراضي كيسان

بايدن: نؤمن بأن حل الدولتين هو الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الفعاليات التضامنية مع الأسرى تتواصل في الضفة وقطاع غزة

الحكومة تجتمع بالخليل الاثنين المقبل

17 وفاة و1977 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أمير قطر: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

ظروف صحية صعبة تعيشها الحالات المصابة بالسلالة المتحورة من "كوفيد 19" في غزة

الولايات المتحدة تؤجل الموافقة على دعم بطاريات القبة الحديدية لإسرائيل

* "الأيام":