اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

الضفة المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة وفجر اليوم الأربعاء ، مناطق متفرقة في الضفة المحتلة، واعتقلت مجموعة شبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت الشاب صبحي زيد.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم الساعة 3:00 فجرًا واعتقلت الشاب زيد ونقلته لجهة غير معلومة بعد.

وأشارت إلى أنها اعتقلت مجموعة شبان في سلون بمدينة القدس وعرف منهم: مهدي جابر وسلطان سرحان ومحمد شلودي.

وفي بلدة عناتا شمال شرق القدس اقتحمت قوات الاحتلال وأجرت علميات تفتيش في المنطقة الصناعية وحي البحيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء غروف من منزله في مدينة أريح