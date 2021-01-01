  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي ووزير خارجية قبرص يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التنموي

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نيويورك / سما /

وقّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التنموي.

وعبر المالكي خلال لقائه كريستودوليدس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بدورتها الـ76، عن أمله في تطوير العلاقات الفلسطينية- القبرصية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتي لتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات كافة، بما فيها التعاون والتنسيق في مجال تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، وتمتين المشاركة في المجال السياسي، من خلال الوزارات الفلسطينية، خاصة: وزارتي شؤون المرأة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للشباب.

وأطلع المالكي، الوزير كريستودوليدس على أهم التطورات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، في ظل وجود حكومة يمينية اسرائيلية تعمل على تكثيف الاستيطان، والجرائم المركبة المرتبطة به، من الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والترحيل القسري، والإعدام الميداني، والاعتقال التعسفي، والحصار على قطاع غزة، إضافة الى جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة واضحة ضد هذه الممارسات والجرائم المرتكبة، بالتزامن مع افتتاح دورة جديدة للأمم المتحدة، لتقع على الدول مسؤولية مواجهة الاستعمار و"الأبارتهايد"، والممارسات غير القانونية.

من جانبه، عبر وزير خارجية قبرص عن دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.

#رياض المالكي #قبرص #مذكرة تفاهم

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في "الجهاد" يكشف عن الخطأ الذي أدى لاعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

جيش الاحتلال يصادق على عملية واسعة لاجتياح جنين لكنه يخشى غزة

حسين الشيخ يشن هجوماَ حاداَ على حركة حماس..

حماس تكشف سبب تعثر مفاوضات صفقة تبادل الاسرى: الاحتلال سيدفع الثمن آجلاً أم عاجلاً

تصريحات صادمة للنائب العربي في الكنيست الاسرائيلي مازن غنايم

محدث .. مصرع شرطي إسرائيلي في عملية دهس بنهاريا واعتقال المنفذ

فيديو.. لحظة انتشار الدبابات في العاصمة السودانية على خلفية محاولة "انقلاب"

الأخبار الرئيسية

1-13

الجيش الإسرائيلي يؤكد استخدام طائرات انتحارية بغزة لهذه الاهداف ..

الشرطة توضح تفاصيل ما جرى في حرم جامعة الأزهر بغزة

الإعلامي الحكومي يوضح آلية التعامل مع كورونا في غزة: نحن في ذروة الموجة الثالثة

صحيفة عبرية تتساءل: هل ستؤسس “أسطورة جلبوع” لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس؟

المركز الفلسطيني يدين اقتحام شرطة غزة جامعة الازهر ومنع ارتداء الكوفية الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية