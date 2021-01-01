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عائلة الطفلة البوجي من مدينة رفح تصدر بيانا حول ظروف وملابسات وفاة ابنتهم ..

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الطفلة البوجي من مدينة رفح تصدر بيانا حول ظروف وملابسات وفاة ابنتهم ..



غزة / سما /

 أكدت عائلة الطفلة حنان رامي البوجي من سكان رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن طفلتهم توفيت نتيجة صدمة عصبية دموية أدت للوفاة.

وأشارت العائلة في بيان لها، إلى أنها استلمت تقرير الطبيب الشرعي في مستشفى الشفاء الذي يؤكد وفاتها نتيجة ذلك، مشيرةً إلى أن الطفلة كانت تعاني منذ سنوات من حالة نفسية وعصبية مزرية وأن لديها تقارير طبية من الجهات المختصة بذلك.

ونفت العائلة بشدة أن يكون سبب وفاتها جراء تعرضها للضرب من والدها.

وكانت الشرطة في مدينة رفح بدأت أمس، بالتحقيق في ظروف وفاة الطفلة، بعد وصولها جثة هامدة إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وكان هناك اشتباه بأن الطفلة تعرضت أول أمس الإثنين، للضرب في منزل عائلتها بحي الجنينة، حيث تدهورت حالتها ثم توفيت أمس، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثتها للوقوف على ملابسات ما جرى.

#حنان رامي البوجي #وفاة #رفح

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