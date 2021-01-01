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حكم بسجن ناصر العمر بسبب تغريدات قديمة واستضافة خالد مشعل

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكم بسجن ناصر العمر بسبب تغريدات قديمة واستضافة خالد مشعل



وكالات

قضت محكمة سعودية بالسجن 10 سنوات على الداعية المعروف ناصر العمر، المعتقل منذ نحو أربع سنوات.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، إن العمر أبلغ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بوجود عفو خاص لديه من الملك، إلا أن الأخير أبلغه بأن هذا العفو لا يشمل تغريدات قديمة له، بالإضافة إلى استضافته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا، خالد مشعل.

وأوضح الحساب أن المحكمة قضت أيضا بمضاعفة مدة السجن على شخصيات أخرى بصورة مفاجئة، مثل الداعية إبراهيم الناصر الذي رفع الحكم الصادر بحقه من 3 أشهر إلى 3 سنوات، برغم أنه معتقل منذ 4 سنوات.

وقضت المحكمة العليا في الرياض بزيادة مدة حكم الداعية عمر المقبل، إلى 4 سنوات، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد أصدرت حكما ضده بالسجن مدة 6 أشهر فقط.

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