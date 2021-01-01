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حكومة الاحتلال تخطط لإنشاء كنس يهودية في مستوطنات الضفة الغربية

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الاحتلال تخطط لإنشاء كنس يهودية في مستوطنات الضفة الغربية



القدس المحتلة / سما /

​تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء كنس ومعابد لليهود في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية،  إن "الحكومة الإسرائيلية تعتزم إنشاء كنس يهودية في مستوطنات الضفة ومناطق أخرى في البلاد، وطرحها ضمن خطة الأولويات الوطنية للحكومة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المقرر توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة، بدعوى وجود نقص في الكنس أو المباني المخصصة لإقامة الطقوس اليهودية، وأن ميزانية العام الجاري ستخصص للمستوطنات".

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