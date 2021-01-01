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الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض على درجات الحرارة

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما /

​توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والسبت المقبل، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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