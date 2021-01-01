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"الأمن الوقائي" يكشف عصابة ترويج عُملة مُزيفة ويعتقل 3 مشتبهين

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأمن الوقائي" يكشف عصابة ترويج عُملة مُزيفة ويعتقل 3 مشتبهين



رام الله /سما/

أعلن جهاز الأمن الوقائي في رام الله، الكشف عن عصابة ترويج للعملة المزيفة في عدة محافظات.

وأفاد الجهاز في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تمكن بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية بإشراف مدير مديرية رام الله العميد حمدي أبو كامل، من الكشف عن عصابة ترويج للعملة المُزيفة في عدة محافظات، حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص من محافظة رام الله والبيرة.

وأضاف أنه وبعد استجوابه للمُشتبهين الثلاثة في عملية التزييف، اعترفوا بقيامهم بترويج العملة المزيفة في عدة محافظات منها: رام الله والبيرة، ونابلس، وأريحا، وفي بلدة الرام، وقد تم ضبط مبلغ من فئه 200 شيقل مزيفة بحوزتهم من باقي المبلغ الذي تم توزيعه على محلات تجارية وبقالات في المحافظات المذكورة.

وأشار إلى تحويل القضية والمضبوطات الى جهة الاختصاص وفق الأصول القانونية.

#جهاز الأمن الوقائي #عملة مزيفة

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