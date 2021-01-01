تصريحات صادمة للنائب العربي في الكنيست الاسرائيلي مازن غنايم

القدس المحتلة /سما/

علق النائب عن القائمة العربية الموحدة مازن غنايم على أوضاع المجتمع الفلسطيني بأراضي48 بتصريحات غير متوقعة خلال لقاء إذاعي معه صباح اليوم.

وتساءل غنايم في تصريحات صحفية، عن ما أعطته إسرائيل للفلسطينين في أراضي48 خلال 72عامًا، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تختلف عن سابقاتها.

وأكد غنايم على دور الشرطة الإسرائيلية في انتشار الجريمة حيث قال إن الشرطة سهلت وصول السلاح غير المرخص لأيدي الشباب، منوهًا إلى أن قادة الشرطة يقولون إن أكثر من نصف مليون قطعة سلاح موجودة بأيدي الشباب، ومتسائلًا عن سبب عدم جمعها رغم معرفتهم مكانها.

وأكد غنايم على أن الأهم بالنسبة للموحدة هو توفير الحماية والأمان وفرص العمل للشباب الفلسطيني في أراضي48، مضيفًا أن “القتلى الفلسطينيين ليسوا أرقامًا للعد بل لدى كل منهم أب وأم وربما زوجة وأطفال.. كل يوم ننام على مصيبة ونستيقظ على أخرى”.

وتابع، “لا نعلم ما المخبأ لنا في الأشهر القليلة القادمة.. لكن الأهم من كل هذا هو إيقاف شلال الدم.. وتوفير الأمن للشباب الفلسطيني في أراضي48”.

وعن السؤال الذي وجه إليه حول سبب وجود القائمة الموحدة في هذه الحكومة رغم أن الجميع على يقين أن الحكومة لا تختلف عن سابقتها أجاب غنايم، “من حق أي فلسطيني أن يتساءل عن سبب وجودنا في الحكومة.. لو كنت في مكان الدكتور منصور عباس أجيب بشفافية أكثر.. القائمة العربية الموحدة لها رئيس وهو الدكتور منصور عباس وهذا السؤال من الممكن أن يطرح عليه”.