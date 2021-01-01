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تفاصيل اجتماع الرئيس مع رؤساء الجامعات الفلسطينية في الضفة والقدس

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس مع رؤساء الجامعات الفلسطينية في الضفة والقدس



رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رؤساء الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية والقدس، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس.

وأكد الرئيس أهمية تطوير جودة التعليم وإنشاء صندوق للبحث العلمي للوصول بالتعليم إلى الحداثة والعالمية، لكي يكون لدينا خريجون من شبابنا قادرين على خدمة شعبهم ووطنهم والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ورفع اسم فلسطين في العالم.

وشدد الرئيس، على أن الشعب الفلسطيني شعب مبدع ولديه الكفاءات التي ساهمت في الحضارة العالمية، وأكد أهمية مساعدة الجامعات لتطوير برامج واختراعات تساهم في توفير فرص عمل جديدة.

ووضع الرئيس، رؤساء الجامعات في صورة آخر التطورات السياسية والأوضاع الداخلية.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومن رؤساء الجامعات كافة حول نشاطاتهم وجهودهم والتحديات التي تواجههم.

ووجه الرئيس، بأهمية مواجهة هذه التحديات في إطار مجلس التعليم الأعلى وبمساندة من الحكومة الفلسطينية.

بدوره، أكد الوزير أبو مويس تنفيذ توجيهات الرئيس فيما يتعلق بإعطاء أولوية خاصة للقدس وغزة والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دعم التعليم في محافظات الوطن كافة.

وجدد رؤساء الجامعات كافة دعمهم ووقوفهم خلف الرئيس في مواقفه السياسية على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل شعبنا لحريته واستقلاله، وشكروا سيادته على هذا اللقاء.

#الرئيس عباس #الجامعات الفلسطينية #الضفة الغربية #محمود أبو مويس #التعليم العالي والبحث العلمي

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