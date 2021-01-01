غوتيريش يؤكد أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق سلام عادل

نيويورك /سما/

انطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الجلسة الافتتاحية للدورة، أن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل.

وقال إن جائحة كوفيد-19 كانت أكثر الفترات صعوبة التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. إذ أدت إلى تعميق التفاوتات وتدمير الاقتصادات وإغراق الملايين في الفقر المدقع.

وأضاف أن روح الشراكة هذه المتمثلة في قضية مشتركة، هي “القلب النابض لعملنا هنا في الأمم المتحدة”.

كما شدد غوتيريش على الحاجة إلى إعادة الالتزام بقيم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعم أكثر الفئات ضعفاً، والسلام من خلال الحوار والتضامن.

وكان الأمين العام غوتيريش سلّم المطرقة إلى رئيس الجمعية الجديد، السيد عبد الله شاهد، مثنيا على سلفه قائلا: “طوال هذه اللحظة الصعبة والتاريخية، كنا جميعا محظوظين بالاعتماد على قيادة سعادة الرئيس فولكان بوزكير”.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيقدم كلمة فلسطين يوم الجمعة المقبل، الموافق الـ 24 من الشهر الجاري، في الجلسة الصباحية للنقاش العام للجمعية العامة، مع نظرائه من قيادات دول المجتمع الدولي، من ملوك ورؤساء.