جاد الله: ماحدث في جامعة الأزهر يستوجب تحقيقاً جدياً ومعرفة أسبابه

غزة /سما/

أكد غسان جاد الله القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح، بأن الأزهر جامعة تمثل الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، كما أنها جامعة الرمز الخالد ياسر عرفات، وكل الوطنيين، وأنا منهم، وتمثل رمزية لا يجوز بحالٍ من الأحوال الإساءة لها أو الاعتداء عليها".

وقال في منشور له على "الفيس بوك"، : "ما حدث اليوم في جامعة الأزهر يستوجب تحقيقاً جدياً من طرف قيادة الشرطة، ويستدعي معرفة أسبابه، وإذا كان ارتداء الكوفية هو سبب تعدي الشرطة على الطلبة فإن هذا الأمر يستوجب معالجة سريعة وفورية".

وتابع جاد الله، بأن الكوفية هي إحدى رموزنا الوطنية، والواجب الحفاظ عليها وحث الشباب على التوشح بها، فقد كانت هذه الكوفية بالذات سبباً لاعتداءات الاحتلال فيما مضى، فما بالنا اليوم وقد أصبح التوشح بها يخالف التعليمات، مشيراً الى أن الأزهر جامعة لها حرمة، وواجب الشرطة حمايتها لا التعدي عليها.