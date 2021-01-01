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حشد تطالب الداخلية و النيابة بغزة بفتح تحقيق في حادثة الازهر ومحاسبة مقترفيها

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حشد تطالب الداخلية و النيابة بغزة بفتح تحقيق في حادثة الازهر ومحاسبة مقترفيها



غزة / سما /

دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد اقتحام الشرطة بغزة صباح اليوم حرم جامعة الأزهر بغزة في مخالفة لأحكام القانون  والاعتداء علي بعض الطلبة و العاملين في الجامعة وتوجيه أوامر بعدم ارتداء الكوفية الفلسطينية، وتوقيف كل من رفض خلع الكوفية والاعتداء عليهم.

واعتبرت الهيئة، أن كل ما سبق الإشارة له انتهاكات لسيادة القانون وإهانة للشعور الوطني عدا عن كونه اعتداء علي الحريات الأكاديمية

وبناء عليه تطالب الهيئة الدولية حشد وزارة الداخلية و النيابة العامة بغزة بفتح تحقيق في هذا الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها ، ومنع أي اعتداء علي الجامعات الفلسطينية وتعزيز احترام سيادة القانون والرموز الوطنية والتي من بينها العلم  والكوفية الفلسطينية.

#حشد #الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني #جامعة الازهر #قطاع غزة #الشرطة الفلسطينية

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