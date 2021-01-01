بايدن: بعيدون جدا عن حل الدولتين.. لكنه الحل الافضل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني

واشنطن /سما/

تطرق الرئيس الامريكي جو بايدن في خطابه خلال الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة الى الصراع الفلسطيني، وقال انه لا زال يدعم حل الدولتين :"نحن بعيدين جدا حاليا من هذا الحل، لكنني لا زلت اؤمن فيه".

وأوضح، أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أن تصبح إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"، مضيفاً: "نحن بعيدون عن ذلك في الوقت الحالي ولكن يجب أن نستمر في المحاولة".



وأشار بايدن، الى أن "الولايات المتحدة تسعى إلى جعل الشرق الأوسط بأكمله يحظى بالسلام والأمن على نحو أفضل"، وفق تعبيره.

كما تحدث بايدن عن قضية مكافحة كورونا وقال :"العالم يحتاج الى الية جديدة لضمان الامن الصحي العالمي" وقال ان الولايات المتحدة ستعلن عن سلسلة من الالتزامات الاضافية لمحاربة فيروس كورونا"

وبما يرتبط بالملف النووي الايراني أكد بايدن ان الولايات المتحدة ستعود بالكامل الى الاتفاق النووي الايراني في حال قامت طهران بالمثل، وتعهد ان لا تمتلك طهران القنبلة النووية.وأوضح الرئيس الأميركي "تبقى الولايات المتحدة عازمة على منع الأسلحة النووية الإيرانية"، مضيفا أن بلاده "تعمل" مع الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا للتوصل "دبلوماسيا وبأمان كامل إلى عودة إيران إلى الاتفاق النووي".

وفي حديثه تطرق في اشارة واضحة الى المواجهة مع الصين شدد على ان الولايات المتحدة "لا تسعى الى حرب باردة مع الصين" وأكد "لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو إلى عالم منقسم إلى كتل... الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي بلد يلتزم ويسعى إلى حل سلمي لتشارك التحديات حتى لو كانت لدينا اختلافات قوية في مجالات أخرى".