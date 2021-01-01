"دحلان" يعزي الشعب المصري بوفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد طنطاوي

القاهرة/سما/

تقدم قائد تيار الإصلاح الديمقراطي ، محمد دحلان، بالتعزية من الشعب المصري، بوفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وقال النائب دحلان خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"أتقدم بالتعزية لمصر، رئيساً، وحكومةً، وشعباً، بوفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

واضاف دحلان، لقد فقدت مصر اليوم أحد ابطالها العِظّام ممن شاركوا في حرب 1967، وحرب الاستنزاف، وحققوا انتصارات حرب أكتوبر 1973، وقاد مصر في أصعب لحظات تاريخها الحديث والمعاصر إبان ثورة 25 يناير، ونقلها إلى برّ الأمان بعيداً عن الانزلاق الى عدم الاستقرار والفوضى.