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الدعليس: نناشد العالم بتوفير ما يلزم لمواجهة جائحة كورونا

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعليس: نناشد العالم بتوفير ما يلزم لمواجهة جائحة كورونا



غزة / سما /

أشاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عصام الدعليس بجهود وزارة الصحة وطواقمها في مختلف مراكز تقديم الخدمة والمستشفيات، في إدارة أزمة تفشي كورونا، في موجاتها الثلاث.

وأجرى الدعليس برفقة وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، جولة داخل مستشفى غزة الأوروبي "الوبائيات"، للاطلاع على سير العمل، وحالة المصابين داخل المستشفى.

وناشد خلال تصريح صحفي على هامش جولته العالم بتوفير ما يلزم لقطاع غزة، لتجاوز هذه المرحلة من مراحل تفشي كورونا.

ودعا شعبنا للالتزام بالإجراءات الوقائية التي تفرضها وزارة الصحة والإقبال على التطعيم؛ لأن 93% تقريبًا من الوفيات هي من غير المُطعمين.

وأضاف "بالتالي هذه رسالة مهمة لشعبنا، وهي أن التطعيم الأنجع في ظل تفشي الوباء".

وذكر الدعليس أنه "من خلال المؤشرات التي نتابعها في خلية أزمة كورونا، نلحظ تسطح في منحى الوباء، ما يعني أننا ذاهبون نحو انكسار الموجة الشرسة التي ضربت القطاع؛ ونأمل أن نكون بالفعل ذاهبين نحو نهاية هذه الموجة".

وثمن جهود الطواقم الطبية الكبيرة والمميزة في مواجهة جائحة كورونا؛ مشددًا "نواجه هذه المرحلة بكل شراسة في ظل قلة الإمكانيات".

وقال: "استطاعت وزارة الصحة بكل أمانة أن تضبط الحالة الوبائية في قطاع غزة؛ هذا إنجازٌ كبير".

ووجه الدعاليس رسالة للطواقم الطبية، قال فيها "نحن معكم وندعم جهودكم، ومستمرون في دعم وزارة الصحة بكل ما يلزم من طواقم ومعدات وإمكانيات".

#لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة #وزارة الصحة #عصام الدعليس

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