جادو تعقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيرها البوسني

رام الله / سما /

عقدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات سياسية مع القائم بأعمال أمين وزارة خارجية البوسنة والهرسك باكر سادوفيتش، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وضعت جادو شكعة نظيرها البوسني في صورة آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، واستعرضت سياسة الاحتلال العنصرية والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وآخرها الهجمة الشرسة التي تتعرض لها دولة فلسطين وخاصة مدينة القدس، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها، حيث تقوم القوة القائمة بالاحتلال بصورة ممنهجة بتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم لإحلال المستوطنين مكانهم وخاصة في حي الشيخ جراح وحي سلوان.

كما وأطلعت الوفد على الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من حيث حرمانهم من حقوقهم الأساسية، والاعتقال الإداري، والتعذيب، والظروف الحياتية الصعبة، ودعت إلى توفير الحماية للأسرى بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق الأسرى.

وفي جانب أخر، أكدت جادو أهمية مواصلة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خصوصا بعد الأزمة المالية التي مرت بها الوكالة في الأعوام الماضية خلال فترة رئاسة ترمب.

وفي مجال التعاون الثنائي بين البلدين، ثمنت موقف البوسنة والهرسك الثابت تجاه القضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الداعم لحل الدولتين والرافض للاستيطان وخطط الضم الإسرائيلية، وتطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي والصحي وقطاع التعليم والزراعة، وأكدت على أهمية توقيع الاتفاقيات الجاهزة بين الطرفين لتعزيز سبل التعاون بين فلسطين والبوسنة.

بدوره جدد سادوفيتش تأكيده على التزام البوسنة والهرسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، مدير دائرة أوروبا الشرقية المستشار أول ميرفت حسن، ومسؤول ملف البوسنة والهرسك الملحق الدبلوماسي لمى حجاوي، وعن الجانب البوسني، كل من السفير البوسني غير المقيم لدى فلسطين السيد ماتو زيكو، ومدير ادارة آسيا وأفريقيا السيد ليوبو غركوفيتش، والسكرتير الثالث السيدة سانيلا آليتش.