  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: نرفض اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية و"الأونروا"

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: نرفض اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية و"الأونروا"



رام الله / سما /

أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، على رفض اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية و"الأونروا".

واعتبر مجدلاني، أنّ هذا الاتفاق استبدال لمرجعية الوكالة التي أنشئت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "302"، ويتضمن اشتراطات سياسية تفتح مجالا لتدخل أمريكا بعمل (أونروا).

جاء ذلك خلال  لقاءه اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة رام الله مع  مستشار السياسات الاستراتيجية والدبلوماسية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" رونالد شتينغر، ومديرة عمليات "الأونروا" في الضفة المحتلة غوين لويس.

وأشار مجدلاني، إلى أنّ الوكالة مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، وتقديم المعونات والدعم إلى اللاجئين الفلسطينيين وهذا الاتفاق نعتبره يحمل مخاطر تستهدف قضية اللاجئين وتهددها ، من أجل تقويضها وتصفيتها كما أنه يعيد تعريف اللاجئ وهذا امر خطير بالنسبة لنا.

وقال: "إنّ الأونروا هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لذلك سندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ونرفض بشكل قاطع كل ما يمس استقلالها وحياديتها  وتفويضها".

وطالب الأونروا بتغيير هذه الشروط التي فرضت عليها من خلال اتفاق الإطار، لتحافظ على الحيادية والاستقلالية، ورفض المساعدات المشروطة من أية جهة كانت، فمسؤولية الأمم المتحدة بالأساس تمويل الوكالة .

وجدّد مجدلاني، تأكيده على ضرورة انعقاد مؤتمر المانحين للوكالة بموعده، لأهمية هذا الاجتماع الذي يساهم في توفير الدعم المالي للوكالة ويجدد مسؤولية المجتمع الدولي لحل قضية اللاجئين

بدوره، أكّد وفد الأونروا، على عقد المؤتمر للمانحين واستمرار الاتصالات من أجل ذلك، لافتًا إلى أنّ اتفاق الاطار لا يمس قضية اللاجئين والحيادية واستقلالية الوكالة.

#احمد مجدلاني #جبهة النضال الشعبي #الاونروا #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في "الجهاد" يكشف عن الخطأ الذي أدى لاعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

حزب الأحرار البريطاني يحظر بضائع المستوطنات ويسمح للفلسطينيين الدخول دون فيزا

محدث .. مصرع شرطي إسرائيلي في عملية دهس بنهاريا واعتقال المنفذ

فيديو.. لحظة انتشار الدبابات في العاصمة السودانية على خلفية محاولة "انقلاب"

وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي

ارتفاع إصابات كورونا بين الأطفال في غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف تفاصيل المطاردة: كيف التقى كممجي مع نفيعات في جنين دون اتصال مسبق؟

حماس تكشف سبب تعثر مفاوضات صفقة تبادل الاسرى: الاحتلال سيدفع الثمن آجلاً أم عاجلاً

الصحة: 17 حالة وفاة و1977 إصابة جديدة ب"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

فايننشال تايمز: أسرى جلبوع تحولوا إلى أبطال شعبيين وأعطوا فرصة للسخرية من إسرائيل

جيش الاحتلال يصادق على عملية واسعة لاجتياح جنين لكنه يخشى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية