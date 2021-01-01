بلدية غزّة تعتزم تنفيذ معلم فني وتذكاري لتطوير "ميدان الصحافة"

غزة / سما /

تعتزم بلدية غزّة تنفيذ معلم فني وتذكاري لتطوير ميدان الصحافة، ليوضح دور الصحافة وأهميتها في المجتمع الفلسطيني.

وأكّدت البلدية في تصريحٍ صحفي اليوم الثلاثاء، على أنّها شرعت بتشكيل لجنة لإطلاق مسابقة تطوير ميدان الصحافة لتنفيذ معلم فني وتذكاري يوضح دور الصحافة وأهميتها بنمط فني وجمالي يتناسق مع مكونات الميدان ويُضفي عليه جمالاً.

وطالبت الفنانين والمبدعين بالمشاركة والابتكار والإبداع لتطوير مدينتهم.

يُشار إلى أنّه قبل عدة شهور أُطلق اسم "ميدان الصحافة" على مفترق تقاطع شارع الوحدة مع شارع الجلاء "ضبيط" بمبادرة من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عقب العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزّة.