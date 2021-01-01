  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نيويورك: المالكي يقدم إحاطة لاجتماع وزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في فلسطين

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك: المالكي يقدم إحاطة لاجتماع وزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في فلسطين



رام الله / سما /

قدم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إحاطة للأشقاء العرب حول تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، والأولويات لدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة العمل العربي المشترك لمواجهة الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية ضد شعبنا.

وشدد المالكي في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في نيويورك، على هامش الشق رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، على ضرورة توحيد الجهود من أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، خاصة في ظل تغول السياسات الاستعمارية، وخاصة الاستيطان الاستعماري، ومخططات الضم.

وحذر من مخططات ما يسمى بـ "قانون تسوية الأراضي" في مدينة القدس، باعتبارها سياسة لضم وتغيير معالم المدينة وتهويدها وترحيل شعبنا قسرا، مشيرا الى الجرائم الحاصلة في أحياء القدس، خاصة في الشيخ جراح، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، في محاولات وجب مواجهتها لتقسيم الحرم زمانيا، ومكانيا، إضافة الى العدوان المستمر على شعبنا، والحصار على قطاع غزة، والهجمات الانتقامية ضد أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المالكي الأشقاء العرب للعمل المشترك لحشد الدعم لقرارات دولة فلسطين المزمع تقديمها للجمعية العامة في دورتها الحالية، للحفاظ على زخم القضية الفلسطينية، باعتبارها أولوية على الأجندة الدولية حتى حصول شعبنا على كافة حقوقه، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

حزب الأحرار البريطاني يحظر بضائع المستوطنات ويسمح للفلسطينيين الدخول دون فيزا

محدث .. مصرع شرطي إسرائيلي في عملية دهس بنهاريا واعتقال المنفذ

فيديو.. لحظة انتشار الدبابات في العاصمة السودانية على خلفية محاولة "انقلاب"

وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي

ارتفاع إصابات كورونا بين الأطفال في غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحفي إسرائيلي: اعتقال الأسرى جعل السلطة تتنفس الصعداء لكنه لا يخفف فشلنا

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف سبب تعثر مفاوضات صفقة تبادل الاسرى: الاحتلال سيدفع الثمن آجلاً أم عاجلاً

الصحة: 17 حالة وفاة و1977 إصابة جديدة ب"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

فايننشال تايمز: أسرى جلبوع تحولوا إلى أبطال شعبيين وأعطوا فرصة للسخرية من إسرائيل

جيش الاحتلال يصادق على عملية واسعة لاجتياح جنين لكنه يخشى غزة

قيادي في "الجهاد" يكشف عن الخطأ الذي أدى لاعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية