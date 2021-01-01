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العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني



رام الله / سما /

 دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، مجموعة الدول المانحة، الى دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني الذي تعرض لصدمات حادة جراء تداعيات الجائحة الصحية والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وشدد الوزير خلال ترؤسه إلى جانب ممثل البنك الدولي سبستيان سايز، الاجتماع الثاني لمجموعة عمل القطاع الخاص بحضور مجموعة الدول المانحة، على ضرورة دعم الخطة الاستراتيجية الحكومية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني لا سيما قطاع غزة وتحسين أداء المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال "إن التزامكم بإعادة تطوير اقتصادنا في قطاع غزة يلبي بشكل مباشر استجابتنا الاستراتيجية في إنعاش القطاع وتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا".

واستعرض الاجتماع آفاق التعاون في تطوير وتنمية القطاع الخاص في مختلف المجالات، خاصة تحسين بيئة الاعمال وتنفيذ استراتيجية العنقود الصناعي، والنهوض بواقع قطاع المنشآت الاقتصادية بمختلف مكوناتها علاوة على تنسيق الجهود المشتركة لبلورة المشاريع والبرامج الداعمة للاقتصاد الوطني.

#الاقتصاد الوطني #خالد العسيلي #الاقتصاد الفلسطيني

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