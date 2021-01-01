معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات كورونا

غزة / سما /

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الجهد الحكومي اليوم، ينصب نحو التطعيم كعنوان أساسي باعتباره عامل مهم في عملية الوقاية وتحقيق المناعة المجتمعية في مواجهة الجائحة.



وقال معروف في حديث له عبر الموجة المفتوحة للإذاعات المحلية: "التوجه الحكومي كان منسجما مع التوجه العالمي الذي ألقى وراء ظهره مسألة الذهاب إلى الإغلاق وشل حركة المجتمع باعتبار أن التجربة مع هذا الفيروس طويلة، ولا يمكن أن نذهب إلى تعطيل كل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات هذا الفيروس، ولكن لا بد من تكييف واقع المجتمع مع تجاوز آثار الموجات المتلاحقة لهذا الفيروس، وهو التوجه العالمي حاليا".



وأضاف: "الجهد الذي بُذِلَ في الفترة الأخيرة من خلال التوعية وحث المواطنين والبدء بإجراءات لإلزام بعض شرائح المجتمع لتلقي التطعيم، أدى إلى زيادة واضحة في نسبة تلقي اللقاح".



واشار معروف إلى أن الشهر الأخير، شهد تطعيم ثلاثة أضعاف من تم تطعيمهم طوال الفترة السابقة، حيث شهد تطعيم قرابة 390 ألف شخص، في حين وصل عدد من تلقوا التطعيم خلال الأشهر الـ 6 الماضية قرابة 100 ألف شخص.