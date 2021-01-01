الصحة: 17 حالة وفاة و1977 إصابة جديدة ب"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وأشارت كيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 35، طولكرم 118، نابلس 154، ضواحي القدس 21، سلفيت 34، جنين 84، طوباس 17، أريحا والأغوار 19، رام الله والبيرة 119، بيت لحم 6، الخليل 47، قطاع غزة 1323".
وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 43، طولكرم 87، نابلس 264، ضواحي القدس 8، سلفيت 68، جنين 142، طوباس 17، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 125، بيت لحم 6، الخليل 33، قطاع غزة 800".
وسجلت 14 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في الخليل وحالة في طولكرم وحالة في نابلس.
ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 214 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,319,937 بينهم 613,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.
الإصابات الجديدة
الضفة الغربية: 654
قطاع غزة: 1323
حالات التعافي الجديدة
الضفة الغربية: 799
قطاع غزة: 800
حالات الوفاة الجديدة
الضفة الغربية: 3
قطاع غزة: 14
المرضى في العناية المكثفة: 73
المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 12
المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 214
عدد الفحوصات: 8146
إجمالي عدد المواطنين المطعمين
الضفة الغربية: 933,494 النسبة من الفئة المستهدفة 53.4
قطاع غزة: 386,443 النسبة من الفئة المستهدفة: 30.6٪