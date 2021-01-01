الصحة: 17 حالة وفاة و1977 إصابة جديدة ب"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت كيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 35، طولكرم 118، نابلس 154، ضواحي القدس 21، سلفيت 34، جنين 84، طوباس 17، أريحا والأغوار 19، رام الله والبيرة 119، بيت لحم 6، الخليل 47، قطاع غزة 1323".

وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 43، طولكرم 87، نابلس 264، ضواحي القدس 8، سلفيت 68، جنين 142، طوباس 17، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 125، بيت لحم 6، الخليل 33، قطاع غزة 800".

وسجلت 14 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في الخليل وحالة في طولكرم وحالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 214 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,319,937 بينهم 613,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الإصابات الجديدة

الضفة الغربية: 654

قطاع غزة: 1323

حالات التعافي الجديدة

الضفة الغربية: 799

قطاع غزة: 800

حالات الوفاة الجديدة

الضفة الغربية: 3

قطاع غزة: 14

المرضى في العناية المكثفة: 73

المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 12

المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 214

عدد الفحوصات: 8146

إجمالي عدد المواطنين المطعمين

الضفة الغربية: 933,494 النسبة من الفئة المستهدفة 53.4

قطاع غزة: 386,443 النسبة من الفئة المستهدفة: 30.6٪