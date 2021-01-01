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طوباس: افتتاح فعاليات “سوق العاصمة الثقافي”

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس: افتتاح فعاليات “سوق العاصمة الثقافي”



طوباس /سما /

افتتحت مديرية ثقافة طوباس وجمعية طوباس الخيرية، اليوم الثلاثاء، “سوق العاصمة الثقافي”، ضمن فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية.

وشمل المعرض زوايا لأشغال يدوية شعبية، وصناعات تقليدية، ومأكولات شعبية، بالإضافة إلى معرض للكتاب والقراءات الشعرية.

وأكد مدير مديرية الثقافة في طوباس عبد السلام العابد أن هذا المعرض يأتي ضمن فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية، مشيرا إلى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والشعبية في المحافظة بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات والمعارض تهدف للحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي الفلسطيني، وتستهدف كافة فئات المجتمع الفلسطيني بما فيها الأجيال الناشئة، لتعزيز مفاهيم الثقافة الفلسطينية والموروث الشعبي لديهم للحفاظ على الهوية الفلسطينية.

وأوضح أن العديد من المواطنات والمواطنين الذين يقومون بالصناعات والأشغال اليدوية والشعبية شاركوا بهذا السوق لعرض منتجاتهم، بهدف تعريف المجتمع المحلي عليها، وهو ما يساهم في دعمهم وتعزيز دورهم وتطوير عملهم.

#مديرية ثقافة طوباس #فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

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