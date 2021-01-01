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الأحمد يبحث مع وفد من "الأونروا" أوضاع اللاجئين وسبل مواجهة العقبات التي تعترض عملها

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يبحث مع وفد من "الأونروا" أوضاع اللاجئين وسبل مواجهة العقبات التي تعترض عملها



رام الله / سما /

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، مع وفد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، التنسيق المشترك بين الوكالة ودولة فلسطين، لمواجهة المشاكل التي تواجهها نتيجة استمرار العجز في موازنتها والجهود المستمرة من أجل معالجتها.

وأعرب الأحمد خلال استقباله مستشار السياسات الاستراتيجية والدبلوماسية في "الأونروا" رولاند ستاينينغر، ومديرة عملياتها في الضفة الغربية غوين لويس، عن تقدير القيادة الفلسطينية للجهد المتواصل الذي تقوم به الوكالة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.

وأطلع الأحمد الوفد على استئناف الجهود الفلسطينية - السورية المشتركة، من أجل إزالة الأنقاض وإعادة إعمار مخيم اليرموك في العاصمة دمشق، والإسراع بعودة المهجرين من المخيم الى منازلهم.

من جانبه، أطلع وفد "الاونروا"، الأحمد على عمل الوكالة والخدمات التي تقوم بها لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، والعقبات التي تواجهها، مؤكدا أهمية انعقاد مؤتمر المانحين المقرر قبل نهاية العام الجاري، وضرورة بحث عملية التمويل لأعمالها، لمعالجة العجز الحالي وآفاق المستقبل حتى تتمكن من وضع برنامج عمل مستدام ومستقر لعدة سنوات في المستقبل.

وأبلغ الأحمد الوفد أن هناك تحفظات فلسطينية على إطار العمل الموقع بين "الأونروا" والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن أي اتفاق يجب ان ينسجم مع قرار الأمم المتحدة رقم (302)، والذي حدد بدقة طبيعة عمل "الأونروا" ومهامها.

من ناحيتها أكدت غوين، أن إدارة "الأونروا" لم ولن تغير أي شيء في عملها، إلا إذا كان هناك قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

#منظمة التحرير #عزام الاحمد #الاونروا #اعادة اعمار غزة #مخيم اليرموك

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