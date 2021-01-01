دويكات: المؤسسة الأمنية ملتزمة بكل الإجراءات التي واكبت قضية المرحوم نزار بنات

رام الله / سما /

أكد المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، احترام المؤسسة الأمنية والتزامها بكل الإجراءات والقرارات، التي واكبت قضية المرحوم نزار بنات، بدءا بلجنة التحقيق، ومرورا بكل الإجراءات القضائية التي يثق بها، وصولا لأية نتائج يقررها القضاء وفق القانون الفلسطيني.

وقال دويكات في تصريح لـ"وفا"، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة الأمنية لن تتوانَ عن ملاحقة المتورطين في قضية إطلاق النار على منزل ثائر أبو جويعد من محافظة الخليل، وهو أحد عناصر الأمن الموقوفين على ذمة القضية، وستقوم بتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم وفق القانون.

وأضاف "تحذر المؤسسة الأمنية من أية محاولات للعبث أو المساس بهيبة القانون وتهديد السلم الأهلي، وتعاهد شعبنا على أن تبقى العين الساهرة، من أجل الحفاظ على أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، والوقوف إلى جانبه في ظل الظروف والتحديات التي يفرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي".