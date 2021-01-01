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محافظ نابلس يتفقد مخيم عين بيت الماء

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يتفقد مخيم عين بيت الماء



نابلس / سما /

 تفقد محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، مجمل الاوضاع في مخيم عين بيت الماء، غرب المدينة، وذلك خلال زيارة رافقه فيها عدد من قادة الاجهزة الامنية، وكان في استقبالهم رئيس واعضاء لجنة الخدمات مؤسسات المخيم.

وأشاد المحافظ بدور مخيم عين بيت الماء وكل المخيمات الفلسطينية في تحدي الاحتلال ومواجهته وتجسيد الهوية الوطنية.

وحث اهالي المخيم على التعاضد والتكاتف لمواجهة فايروس الاحتلال من جهة، وفايروس كورونا الذي نهش باجسادنا من جهة اخرى.

بدوره، ثمن رئيس لجنة خدمات المخيم ضرغام الساحلي هذه الزيارة، واشاد بجهود المحافظ والاجهزة الامنية في الحفاظ على الأمن والنظام، ااضافة الى الجهود المبذولة لتطويق فايروس الكورونا.

#محافظ نابلس #اللواء ابراهيم رمضان

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