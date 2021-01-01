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خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ



رام الله / سما /

قرّر خمسة أسرى إداريين من المرضى مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن أخذ الدواء، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداريّ التعسفيّ، والأسرى هم: عايد دودين، ويوسف قزاز، وأحمد أبو سندس، وياسر بدرساوي وأمين شويكي.

وأوضح نادي الأسير، أن خطوتهم هذه تأتي في إطار توجه الأسرى الإداريين لمقاطعة محاكم الاحتلال، في ظل تصعيد السلطات الإسرائيلية لسياسة الاعتقال الإداريّ منذ مطلع العام الجاريّ، حيث وصل عددهم إلى نحو 520 أسيرًا.

وذكر نادي الأسير أن الأسرى الخمسة هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداريّ، ويعانون من مشاكل صحية وأمراض منها ما هو مزمن، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.

وأضاف أن الأسرى الخمسة هم من بين العشرات من الأسرى الإداريين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ بشكل غير متواصل، وبعضهم وصلت مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 15 عامًا.

يُشار إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداريّ تُشكل إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

من الجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاريّ أصدرت (869) أمر اعتقال إداريّ بحقّ أسرى من بينهم أربعة قاصرين، وتصاعدت بشكل ملحوظ في شهر أيار/ مايو الماضي، حيث وصل عدد الأوامر التي صدرت في حينه نحو 200 أمر اعتقال إداريّ.

وجدد نادي الأسير دعوته المتكررة إلى ضرورة مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ بكافة الأدوات، وأهمها مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة درجاتها التي شكّلت ولا تزال الذراع الأساسي في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.

#الاسرى الفلسطينيين #الاعتقال الاداري #اضراب عن الطعام

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