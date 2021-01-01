وقفة في أريحا دعما واسنادا للأسرى

أريحا /سما/

نظمت لجنة المرأة في إقليم حركة “فتح” بمحافظة أريحا والأغوار، اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر، الأعلام الفلسطينية، وصور أسرانا وأسيراتنا، داعين للضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

وقالت عضو إقليم فتح بأريحا رقية التكروري، إن هذه الوقفة جاءت من أجل دعم وإسناد أسرانا وأسيراتنا المضربين عن الطعام، خاصة بعد تمكن 6 منهم من انتزاع حريتهم وقهر حكومة الاحتلال، بإراداتهم القوية.

وأضافت أن هذه المرحلة تتطلب منا الوقوف جنبا إلى جنبا دون حزبية، والعمل على الأفراج عن أسرانا، وإيصال صوتنا، والاهتمام بملف الاسرى، ووضعه على سلم الأولويات.

وطالبت كافة منظمات المجتمع الدولي الحقوقية والأممية وأحرار العالم، بالوقوف الى جانب قضيتنا العادلة، وعلى رأسها قضية أسرانا.