التغيير والاصلاح: تجديد الاعتقال الإداري للنائب الرجوب استمرار للبلطجة الصهيونية

غزة / سما /

تدين كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية تجديد سلطات الاحتلال للاعتقال الاداري للنائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب ، وتؤكد أن هذه الجريمة تُعد استمرار للبلطجة الصهيونية وانتهاكاً للحصانة البرلمانية وتأتي ضمن نهج الاستهداف المتواصل للشرعية البرلمانية وتفريغ الضفة من الرموز والقيادات الوطنية.



وتؤكد الكتلة أن تجديد الحكم الإداري بحق النائب الرجوب أربعة شهور جديدة يعد جريمة جديدة بحق رموز الشرعية ودليل واضح على مدى عنجهية الاحتلال وإمعانه في عقلية الإجرام والإرهاب وامعان في اعربدة والإرهاب الصهيوني بحق شعبنا ورموزه الوطنية.