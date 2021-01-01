جامعة الأزهر تستنكر ما حصل من شرطة الجامعات داخل الحرم الجامعي والداخلية ترد

غزة / سما /

​استنكرت جامعة الأزهر-غزة قيام شرطة الجامعات بالاعتداء على طلبة وموظفين من أمن الجامعة؛ صباح اليوم الثلاثاء، رافضة هذا السلوك داخل الحرم الجامعي الذي يحمل قدسية العلم.

وطالبت الجامعة جهات الاختصاص والمسئولين بضرورة التدخل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، ومنع أي تدخل في الحرم الجامعي لغير جهات الاختصاص.

منجهتها أكدت الشرطة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن قيادتها تتابع مع رئاسة جامعة الأزهر/ بغزة ما حدث صباح اليوم في حرم الجامعة، من إشكالية بين أحد الأطر الطلابية وبعض موظفي أمن الجامعة مع مكتب شرطة الجامعة.

وعبّرت قيادة الشرطة عن استغرابها للبيان الصادر عن إدارة الجامعة، والذي حمل اتهامات غير صحيحة بحق ضباط الشرطة وتضمّن قلباً للحقائق، في حين أن التواصل مستمر بين قيادة الشرطة ورئاسة الجامعة لمعالجة ما حدث.

وأكدت قيادة الشرطة أن المحافظة على أجواء السكينة والنظام داخل الجامعات هدف نسعى جميعاً لأجله.