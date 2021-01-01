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طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (22 سبتمبر).

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلة الثالثة والرابعة حتى الرقم (150) من كشف رقم (2021/31).

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط كشف (2021/31): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

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