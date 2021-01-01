انطلاق منافسات الفئات العمرية لبطولة غرب آسيا للشطرنج

الخليل / سما /

انطلقت منافسات الفئات العمرية في بطولة غرب آسيا للشطرنج أمس الأثنين، حيث بدأت المنافسات اليوم بشكلٍ افتراضي في مجمع إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

و تفقد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أبطال فلسطين المشاركين، بحضور عضوي اتحاد الشطرنج محمود دودين والكابتن بهاء مسودة والطاقم الفني المدرب الدولي ناجي سدر والمدرب الدولي محمد القواسمي والحكم وديع القواسمي.

و أعرب أبو سنينة عن سعادته لمشاركة أبطال فلسطين وخليل الرحمن في البطولة، مبدياً استعداده لدعم المشاركين وتسخير كل الإمكانيات والتسهيلات، للخروج بأفضل النتائج بالبطولة.

الجدير ذكره أن المشاركين كانوا قد حققوا أفضل النتائج عربياً لغاية اعداد هذا الخبر.